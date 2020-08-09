الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة : عدد الإصابات المحلية يثير القلق

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس لجنة الأوبئة نذير عبيدات الأربعاء، إن الحالات المحلية الجديدة تثير القلق، وإن لجنة الأوبئة تتابع باهتمام كبير ازدياد تسجيل الإصابات المحلية سواء في اربد أو عمان ومختلف المناطق.

وأضاف عبيدات في لقاء صحفي أن جميع الإصابات هي لمخالطي مصابين ومعروفة المصدر من حدود جابر مع سوريا، وأن ما يثير القلق هو ازدياد أعداد الإصابات بكورونا من العاملين على الحدود وخاصة موظفي الجمارك، وعدم الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

كما أوضح عبيدات بأن لجنة الاوبئة تنتظر أسبوعين للتأكد من سلامة كافة مخالطين للمصابين من كورونا، بالإضافة إلى عمل فحصين آخرين لهؤلاء المخالطين.

وأِشار ايضا إلى أنه في حالة تضاعف الأعداد لثلاثة أيام متتالية، فإن في ذلك مؤشر إلى مزيد من الإجراءات التي يجب تطبيقها للحد من انتشار كورونا.

كذلك لفت عبيدات إلى أنه لا يتمنى وجود توصيات من لجنة الأوبئة بعودة الحظر في الأيام المقبلة، وأن تتم السيطرة على كافة مخالطي مصابي كورونا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر