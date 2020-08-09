الرئيسية | محليات ظهور نتائج عينات فحص كورونا في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم-عمان:صرح مركز الحسين للسرطان بإصابة ممرضة واختصاصية فيزيائية من كادره بفيروس كورونا المستجد صباح الأربعاء الموافق 12 آب 2020. وقام أخصائيون من قسم مكافحة العدوى وفرق التقصي الوبائي بعزل مكان عملهما وتطهيره حسب البروتوكولات المتبعة.

وأعلن مركز الحسين للسرطان بأنه أخذ الإجراءات اللازمة فورا، حيث قام بحصر المخالطين المحتملين، وإجراء فحص ال PCR لهم، ووضعهم قيد الحجر المنزلي تطبيقا للبروتوكول المتبع من قِبَل لجنة الأوبئة.

وقد تبين أنّ مصدر العدوى هو مخالطتهما لأفراد مصابين من عائلتيهما في مكان إقامتهما.

ويؤكد مركز الحسين للسرطان على أنّ حماية المرضى هي على رأس أولوياته، وأنه يفرض إجراءات مشددة لحماية المرضى والموظفين من التعرض للعدوى من خلال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وفحص الزوار على مداخل المركز، وتفعيل نظام العيادات عن بُعد، وإيصال الأدوية إلى منازل المرضى.

الى ذلك قال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى الدكتور منذر الحوارات، بانه تم اجراء فحوصات لـ 96 عينة لعاملين في المركز ، حيث ظهرت جميع نتائجها سلبية.

وجاء ذلك عقب تسجيل اصابتين لعاملين في مركز الحسن للسرطان بفيروس كورونا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر