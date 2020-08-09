20 إصابة جديدة بكورونا من بينها 16 محلية

وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 16 حالة محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، ألصادر عن رئاسة الوزراء:

- سُجِّلت منذ مساء أمس (20) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من ضمنها (15) إصابة أعلن عنها وزير الصحّة، خلال الاجتماع الذي عُقِد صباح اليوم في وزارة الداخليّة؛ وعلى النحو الآتي:

- (16) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (5) حالات لمواطنين من محافظة إربد (2 يعملان في مركز حدود جابر، و3 مخالطين لمصابين سابقين).

- (6) حالات من لواء الرمثا، جميعها لأشخاص يعملون في مركز حدود جابر.

- (4) حالات من محافظة العاصمة، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، من ضمنها الممرّضتان اللّتان تمّ الإعلان عن إصابتهما صباح اليوم. - حالة من محافظة المفرق، لشخص يعمل في مركز حدود جابر.

- (4) حالات خارجيّة، وهي لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1303) حالة.

- سُجّلت (26) حالة شفاء هذا اليوم، (25) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وواحدة في مستشفى الأمير حمزة.

- تمّ إجراء (6641) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (665653) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- سيتمّ بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 15/8/2020م تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

- اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 15/8/2020م تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

- تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).