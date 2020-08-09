الرئيسية | محليات انتشار امني كثيف في الكرك انفاذا لامر الدفاع 11

وطنا اليوم-عمان:انتشرت دوريات مكثفة من قوات الامن والدرك في مختلف مناطق محافظة الكرك وذلك تطبيقا لامر الدفاع رقم 11 والمتعلق بالتشدد في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة تحسبا لتفشي فيروس كورونا الذي ظهرت اصابات به في العديد من محافظات المملكة.

فقد شهدت مداخل المؤسسات الحيوية العامة والخاصة والاسواق تواجدا امنيا وذلك لضبط عمليات الدخول الى هذه المؤسسات واشتراط ارتداء الكمامات الواقية للعاملين فيها ومراجعيها، بما في ذلك المطاعم ومحل تقديم الوجبات السريعة والمحال التجارية وكافة المؤسسات الاستهلاكية في القطاعين العام والخاص التي الزم العاملون فيها باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية بما في ذلك التاكد من اليات تقديم الطاعم وضمان ان تنطبق على مقدميها كافة الاشتراطات الاحترازية اللازمة.

كما تولى رجال الامن والدرك تنظيم دخول المراجعين للدوائر ومختلف المحال التجارية والتقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، فيما تم توفير الكمامات المجانية لمن لم يرتديها وخاصة كبار السن والمرضى منهم.

وكان محافظ الكرك الدكتور بلال النسور اكد في تعميم اصدره على الحكام الاداريين ومديري الدوائر الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة بما في ذلك الالتزام بتحميل تطبيق "امان" على اجهزتهم الخلوية، والزام الموظفين والمراجعين بتفعيله.

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