مصدر يكشف حقيقة ما جرى مع مقاول كبير ونجله

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء توقيف شقيق شخصية نيابية بارزة "مقاول كبير" ونجله ومسؤول في بنك اسبوعين على ذمة التحقيق، بتهمتي جناية استثمار الوظيفة وهدر المال العام.

وكان قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتركهم احرارا دون توقيف، الا أن قرار المحكمة جاء بعد استئناف النيابة العامة