 وطنا نيوز -مصدر يكشف حقيقة ما جرى مع مقاول كبير ونجله
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مصدر يكشف حقيقة ما جرى مع مقاول كبير ونجله
التاريخ : 12-08-2020 05:20:59 المشاهدات: 2060

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء توقيف شقيق شخصية نيابية بارزة "مقاول كبير" ونجله ومسؤول في بنك اسبوعين على ذمة التحقيق، بتهمتي جناية استثمار الوظيفة وهدر المال العام.
وكان قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتركهم احرارا دون توقيف، الا أن قرار المحكمة جاء بعد استئناف النيابة العامة علما ان القرار تحت التنفيذ.


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