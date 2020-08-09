ولي العهد : الشباب هم الثروة الحقيقية

وطنا اليوم-عمان:أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الاربعاء، أن الاستثمار بقدرات الشباب هو استثمار بالمستقبل.

وقال ولي العهد، في منشور له عبر منصة انستغرام، "الشباب هم الثروة الحقيقية، والاستثمار بقدراتهم هو استثمار بالمستقبل"