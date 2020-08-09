 وطنا نيوز -ولي العهد : الشباب هم الثروة الحقيقية
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ولي العهد : الشباب هم الثروة الحقيقية
التاريخ : 12-08-2020 04:21:44 المشاهدات: 1145

وطنا اليوم-عمان:أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الاربعاء، أن الاستثمار بقدرات الشباب هو استثمار بالمستقبل.
وقال ولي العهد، في منشور له عبر منصة انستغرام، "الشباب هم الثروة الحقيقية، والاستثمار بقدراتهم هو استثمار بالمستقبل"


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