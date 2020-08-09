الرئيسية | محليات الحجر على 4 منازل في المفرق والرمثا بعد تسجيل 7 اصابات بكورونا

وطنا اليوم-عمان:حجرت الجهات المختصة على 3 منازل في لواء الرمثا الاربعاء بعد تسجيل 6 اصابات جديدة لمخلصين يعملون في جمرك حدود جابر.

وقالت مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة إخلاص السعد، إن فرق الإستقصاء الوبائي التابعة لمديرية صحة الرمثا ومنذ يوم امس وحتى ساعات متأخرة من الليل تعمل على جمع المعلومات عن المصابين ومخالطيهم واستكمال عملية السحب صباحا لجميع المخالطين من الدرجة الاولى حيث تم سحب ما يقارب الـ 200 عينة وبإنتضار نتائجها وأن العمل جار على توسعة السحوبات للتأكد من سلامة المخالطين.

السعد اشارت الى أن سرعة الاستجابة من جميع الجهات المختصة و المخالطين والتقيد بالاجراءات هي السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار العدوى.

الى ذلك قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم عزل منزل في حي الحسين قصبة المفرق بعد تسجيل إصابة لموظف في معبر جابر الحدودي أمس الثلاثاء.

واضاف العدوان انه تم اخذ عينات من مخالطي المصاب والمجاورين له مشيرا إلى أن فرق التعقيم قامت بتعقيم المسجد الذي كان يرتاده المصاب.

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