الرئيسية | محليات وزير الداخلية يقرر إغلاق حدود جابر لمدة أسبوع

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد، الأربعاء، اغلاق حدود جابر مع سوريا، من صباح الخميس ولمدة اسبوع 20 آب الجاري.

وكانت قد رجحت مصادر مطلعة ، الأربعاء، صدور قرار حكومي رسمي، بإغلاق معبر حدود جابر بين الأردن وسوريا، خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك بعد ازدياد تسجيل اصابات كورونا في الأردن مصدرها من سوريا.

وكانت لجنة الأوبئة قد أكدت صباح الأربعاء، أن مصدر عودة تسجيل الإصابات المحلية بكورونا في الأردن، هو معبر جابر مع سوريا، وقدوم المسافرين الحاملين للفيروس.

وأكدت لجنة الأوبئة، أن زيادة عدد الإصابات المحلية تثير القلق، لكنّ الأمر الايجابي وما يبعث على الراحة هو معرفة المصدر، لتبقى مهمة فرق التقصي الوبائي تتبع مخالطي الحالات التي جرى تأكيد إصابتها.

يشار إلى أن الأردن سجل أكثر من 30 إصابة بكورونا خلال 3 أيام وجميعها مصدرها من سوريا.

وصباح الأربعاء، ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، اجتماعاً في وزارة الداخلية للجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات.

وبحث الرزاز تداعيات الأوضاع الصحية والوبائية على المراكز الحدودية في ظل ازدياد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا ومصدرها القادمون عبر الحدود.

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