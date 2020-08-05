الرئيسية | محليات مصير صلاة الجمعة المقبلة .. تساؤل يشغل بال المواطنين

وطنا اليوم-عمان:تساءل عدد من المواطنين حول مصير صلاة الجمعة في المساجد بعد التغييرات الأخيرة التي جرت في الحالة الوبائية مؤخراً.

والعديد من المواطنين طالبوا الحكومة بإصدار بياناً توضيحياً حول مصير الصلاة في المساجد وإن كان هناك خطورة باستمراريتها.

وبحسب مصفوفة التعامل مع مراحل كورونا، يتطلب الانتقال من مربع إلى مربع بعد تسجيل 10 إصابات فأكثر بكورونا بشكل يومي وعلى مدار 7 أيام متتالية، إذ إن الأردن الآن في "المربع الأزرق" وهو مستوى معتدل الخطورة، إلا أنه من الممكن العودة إلى المربع الأصفر (متوسط الخطورة).

وفي حال تسجيل إصابات أقل من 10 في يوم قبل انتهاء المدة يعود العد من نقطة الصفر.

ولكن يمكن الانتقال إلى المربع الأصفر مرة واحدة إذا سجلت أعداد إصابات هائلة بالفيروس كمائة حالة في اليوم، حسبما ما ذكرت الحكومة سابقا، وفي حال العودة إلى "المربع الأصفر” فإنه ذلك يتطلب زيادة ساعات الحظر وإغلاق عمل بعض القطاعات التجارية والحيوية.

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