الرئيسية | محليات شهاب: الممرضان المصابان يقطنان في صويلح و المدينة الرياضية

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الأربعاء، إن الممرضين المصابين بفيروس كورونا في مركز الحسين للسرطان يقطنان في صويلح و المدينة الرياضية.

وأكد محافظ العاصمة عدم التهاون مع أي شخص لا يطبق أمر الدفاع 11، بعد اجتماع لجنة السلامة والصحة في المحافظة، لوضع خطط تنفيذية لتطبيق أمر الدفاع 11، إثر تسجيل إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد.

وتضم اللجنة، ممثلين من وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والصحة، وأمانة عمّان، ومؤسسة الغذاء والدواء.

وينص أمر الدفاع 11 على التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور، ويفرض أمر الدفاع 11 غرامات مالية على مخالفي بنوده.

الناطق باسم أمانة عمان ناصر رحامنة، قال إن الأمانة أعادت التعميم بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة حفاظا على الصحة العامة، ومنها الالتزام بمسافات التباعد المقررة من خلال العلامات الأرضية والإرشادية الموضوعة للموظفين أو للمراجعين.

وكذلك منع التجمعات داخل المكاتب وارتداء الكمامات للموظفين او المراجعين، وإلزام الموظفين والمراجعين بتحميل تطبيق أمان.

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