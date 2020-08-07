إغلاق 3 مطاعم مخالفة في جرش

وطنا اليوم-عمان:أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، الأربعاء، 3 مطاعم لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، بحسب متصرف المحافظة عمر القضاة.

وقال القضاة إنّ، اللجنة تعمل جولات مستمرة على المحال والمؤسسات التجارية وبشكل يومي، للتأكد من التزامهم بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، واستخدام الكمامات والقفازات ومستلزمات التعقيم وغيرها.

وأكد أهمية التزام كافة المنشآت والمواطنين بإجراءات السلامة العامة، وذلك بمراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مستلزمات التعقيم.

كما أكد أن فرق الرقابة ستكثف حملاتها الرقابية اعتبارا من السبت المقبل بالتزامن مع تفعيل أمر الدفاع رقم (11) حيث سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين وفقا للتشريعات ذات العلاقة وما تضمنه أمر الدفاع رقم (11).