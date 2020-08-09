الرئيسية | محليات انخفاض كبير على أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن

وطنا اليوم-عمان:سجلت أسعار الذهب هبوطا قياسيا في الأردن خلال يومين، متأثرة بانخفاضها عالميا ، حيث واجه الذهب الثلاثاء أكبر خسارة له ليوم واحد في سبعة أعوام.

وبحسب التسعيرة المعلنة، الأربعاء 12/8/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة، انخفضت أسعار الذهب 1.8 دينار للغرام الواحد ، تضاف الى دينار أخرى بحسب تسعيرة الثلاثاء ، ليصبح مجموع الانخفاض في يومين 2.8 دينار.

وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 44.50 دينار للجرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 33.70 دينار.

عالميا انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء ، بنسبة 5% والفضة بأكثر 13% .

وبحسب رويترز ، هبطت أسعار الذهب أكثر من خمسة في المئة يوم الثلاثاء لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في سبعة أعوام، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة عقب بيانات اقتصادية مشجعة في حين دفعت آمال في حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا المؤشر ستاندر اند بورز500 للأسهم الأمريكية للاقتراب من مستوياته القياسية المرتفعة.

وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة لتهوي الفضة 13.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول 2008 .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 1921.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتدا بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.50 دولار الذي وصل ِإليه يوم الجمعة وليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو حزيران 2013 .

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1946.30 دولار للأوقية.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ساعدت في تسريع المبيعات في أسواق المعادن النفيسة، لكن التوقعات ما زالت تشير إلى مسار صعودي للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 4.8 بالمئة إلى 938.65 دولار للإوقية بينما تراجع البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2108.60 دولار للأوقية.

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