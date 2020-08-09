الرئيسية | محليات تطبيق إعادة الانتشار الأمني في محافظات الاردن لمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:في ظل عودة تسجيل زيادة في أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال الأيام الخمسة الماضية وعلى ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا فقد بدأت اعتبارا من صباح الاربعاء مديرية الأمن العام بإعادة انتشار مرتباتها ودورياتها أمام المنشآت المهمة والحيوية كافة للبدء بتنفيذ أمر الدفاع 11، والمتعلق بارتداء الكمامات لكل المواطنين الذين سيدخلون إلى هذه المنشآت.

كما بدأت المديرية في مراقبة عمل جميع المطاعم، ومدى التزامها بالشروط الصحية وشروط السلامة العامة الصادرة عن الجهات المعنية.

وجاء عملية الانتشار عقب إعلان ‏مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، العميد رامي الدباس، أمس عن تنفيذ القوات الامنية للقرارات التي اتخذتها خلية أزمة كورونا وذلك لمنع انتشار الوباء بين الأردنيين.

وأكد العميد الدباس أن مرتبات الأمن العام ستقوم بمتابعة ساعات حظر التجوال التي أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة اليوم، وستطبق المديرية أمر الدفاع الخاص بالمخالفين لحظر التجوال بعد الساعات المعلن عنها وهي الثانية عشر ليلا للمواطنين والحادية عشر ليلا للمنشآت الاقتصادية وذلك من يوم السبت المقبل .

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