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تطبيق إعادة الانتشار الأمني في محافظات الاردن لمواجهة كورونا
وطنا اليوم-عمان:في ظل عودة تسجيل زيادة في أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال الأيام الخمسة الماضية وعلى ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا فقد بدأت اعتبارا من صباح الاربعاء مديرية الأمن العام بإعادة انتشار مرتباتها ودورياتها أمام المنشآت المهمة والحيوية كافة للبدء بتنفيذ أمر الدفاع 11، والمتعلق بارتداء الكمامات لكل المواطنين الذين سيدخلون إلى هذه المنشآت.
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