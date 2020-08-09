فيديو/ رصدت وطنا اليوم مقطع المواطن الأردني الذي تداول اسمه ١٨ مليون عربي في يوم واحد

وطنا اليوم - خاص : تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم امس وبشكل غير مسبوق اسم رجل أردني مسن يدعى فرحان سعيد السرحان من محافظة المفرق بعد المقطع الذي نشره شاب مغربي كان يزور مدينة اربد وحسب ما كان يروي الشاب المغربي في المقطع فقد ضل طريقه أثناء زيارته لاربد ليجد نفسه امام منزل كبير ظن انه فندق، دخل الشاب المغربي وسأل عن موظف الاستقبال ليقابله رجل مسن يدعى فرحان سعيد السرحان وياخذه إلى المضافه ويرحب به فما كان من الشاب المغربي الا ان اعتذر ظنا منه انه دخل فندق ليقابله السرحان بقوله انت في ضيافتنا 3 ايام.

موقف مشرف لكل الاردن يدل الكرم والجود لفرحان السرحان ، حيث تداول اسمه يوم امس ملايين في الخليج العربي والمغرب لعروبته وطيبه وكرمه لموقفه مع الضيف المغربي، فيما وصل عدد المشاركات على موقع تويتر لاسم فرحان سعيد السرحان إلى أكثر من ١٨مليون تعليق في ١٧ ساعة.