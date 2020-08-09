 وطنا نيوز -نشر الجداول الأولية للناخبين للانتخابات فجر الجمعة
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نشر الجداول الأولية للناخبين للانتخابات فجر الجمعة
التاريخ : 12-08-2020 06:14:52 المشاهدات: 1368

وطنا اليوم - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، د. خالد الكلالدة، إنه سيتم نشر الجداول الأولية للناخبين للانتخابات النيابية 2020، فجر الجمعة المقبل.

وكان الكلالدة قد صرح بأن الهيئة استلمت الجداول مؤخرا من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

هذا وسيتم عرض الجداول الأولية لمدة 14 يوما على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها، قبل تنقيحها، لتصبح جداول نهائية تجرى على أساسها الانتخابات


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