الرئيسية | محليات الصرايرة: صندوق همة وطن بحاجة إلى نحو 400 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:قال نائب رئيس لجنة همة وطن جمال الصرايرة إن الصندوق مجمل ما جمعه من المساهمات نحو 93 مليون و378 ألف دينار أردني، مؤكدا ان الصندوق بحاجة إلى 300 -400 مليون دينار أردني لتأدية دوره المأمول منه.

وأضاف الثلاثاء، أن الصندوق قدم مساهمة لصندوق المعونة الوطنية 73 مليون دينار أردني، صرفت على النحو التالي: في شهر نيسان قدم الصندوق 27 مليون استفاد منه نحو 209997 ألف أسرة، وفي شهر أيار قدم الصندوق 19 مليون دينار استفاد منها نحو 157125 ألف أسرة، فيما قدم الصندوق في شهر حزيران 27 مليون دينار استفاد منها نحو 223855 ألف أسرة.

وأشار إلى أنه لدى الصندوق قائمة بجميع أسماء الأشخاص الذين استفادوا من خدمات الصندوق، مؤكدا أنه هناك رقابة وشفافية في ذلك.

وبين الصرايرة أن صندوق همة وطن قدم إلى تكية أم علي مليون دينار أردني، لانها تعتبر من المؤسسات التي تصل إلى الأسر الفقيرة في الأردن.

وكشف أن الصندوق خصص مليون دينار أرد لإعادة المغتربين الأردنيين من الخارج، مشيرا إلى أن الصندوق ينتظر معلومات من وزارة الخارجية لصرف هذا المبلغ لإعادة المغتربين في الخارج ضمن شروط.

وبين الصرايرة أن المبلغ المتبقي من الصندوق 18 مليون دينار أردني، معتبرا أن هذا المبلغ لا يكفي وأن صندوق همة وطن سيحتاج إلى المزيد من الدعم.

وقال إن تأمين لقاح كورونا في الأردن يحتاج إلى حملة خاصة للتبرع، وأن المملكة بحاجة إلى نحو 50 مليون دينار لإعطاء الأردنيين والمقيمين على أرض الوطن اللقاح.

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