الرئيسية | محليات العضايلة: ازدياد الحالات تثير القلق وقد تعيدنا إلى الوراء

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن زيادة عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بات يثير القلق، ولاسيما مع تسجيل زيادة أعداد الإصابات في دول الإقليم والعالم.

وعزا العضايلة خلال مداخلات هاتفية على الإذاعة الأردنية وإذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الإصابات المحلية في الآونة الأخيرة إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة، خلال الفترة الماضية من حيث العودة للتجمعات، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام المعقمات والكمامات.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن تطور الحالة في الأردن الوبائية في الأردن دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإلزام جميع موظفي القطاع العام باستخدام تطبيق "أمان" بهدف حمايتهم وتنبيههم حال مخالطة أحد المصابين.

وأضاف العضايلة في مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في جميع المؤسسات والدوائر الرسمية للتأكد من استخدام التطبيق وتكليف أحد موظفي المؤسسات بالتأكد من ذلك.

وأكد أن هذا التطبيق طور من قبل متطوعين أردنيين وتبنته الحكومة من أجل حماية صحة المواطنين ولا هدف ولا غاية له سوى لذلك.

ودعا العضايلة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني أن يبادروا بهذا الإجراءات حماية لموظفيهم والمتعاملين معهم.

ونوه العضايلة بأن ازدياد الحالات قد تعيدنا إلى الوراء، وإلى ذكريات سيئة؛ من حظر كلي وجزئي واغلاقات، مضيفا "لا نريد أن نصل إلى ذلك، بل نطمح أن نعود إلى حالات صفرية".

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