الرئيسية | محليات إيقاف 8 مطاعم شاورما احترازياً بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء ثمانية مطاعم شاورما احترازيا، لعدم مطابقة النتائج المخبرية لعينات المياه المستخدمة مع القاعدة الفنية الصحية.

وأوضح مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة أن المياه المستخدمة في المطاعم يجب أن تكون مطابقة للقاعدة الفنية بحسب قانون الصحة العامة ما استدعى اتخاذ قرار الإيقاف احترازيا.

وأضاف أن الجولات الرقابية والتفتيشية الصباحية والمسائية لكوادر قسم صحة البيئة والغذاء على المطاعم ومحطات التحلية والمسابح الأسبوع الماضي، أسفرت عن إغلاق ثلاث محطات تحلية مياه وإنذار 25 أخرى وإنذار أربعة مسابح لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأفاد بأن الكوادر خالفت عيادة طبية ومختبر أسنان لعدم التزامهما الشروط والمعايير المحددة للتخلص من النفايات الطبية، وفقاً لقانون الصحة العامة.

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