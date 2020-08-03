الرئيسية | محليات جابر : سنتواصل مع الروس لشراء لقاح كورونا الجديد

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، إن الأردن يتجه لشراء لقاح كورونا الروسي، والذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال جابر في تصريحات، إن الأردن سيتقدم بطلب للحصول على لقاح كورونا الروسي.

وبين وزير الصحة، أن مراحل تطوير اللقاح الروسي، والتي جرت ضمن دوائر مغلقة، كان الاردن يتابعها منذ بدايتها.

وأكد أن اللقاح لم يعرض للناحية التجارية مثل بقية الشركات العالمية التي طرحت حجز اللقاحات.

وأوضح أن السلطات المعنية الأردنية، سيتواصل مع السلطات الروسية تميهدا لحصول المملكة على اللقاح الروسي بأقرب وقت ممكن.

وصباح الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأردف بوتين أن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

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