الرئيسية | محليات العضايلة يدعو لعدم زيارة الناجحين بالتوجيهي والاكتفاء بالتهنئة هاتفيا

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ان الوضع الوبائي في العالم مقلق، وذلك من خلال ارتفاع تسجيل الاصابات في الآونة الأخيرة.

وقال العضايلة في تصريحات الثلاثاء، انه لوحظ استهانة العديد من المواطنين باجراءات الوقاية العامة، ما دفع الى تطبيق أمر الدفاع 11، حيث تمت العديد من المناسبات كبيوت العزاء والاعراس وذلك بشكل مخالف.

وأكد العضايلة ان الجهات المعنية ستشدد الرقابة على المنشآت التي تشهد اكتظاظا، وذلك من خلال الرقابة على لبس الكمامات والتباعد الجسدي، لاقتا الى ان تطبيق أمر الدفاع 11 سيكون بشكل تدريجي.

وفيما يتعلق بالمركبات ولبس الكمامة بداخلها، أشار العضايلة الى وجود تباين بالآراء حول هذا الموضوع متوقعا

تطبيقها فقط على مركبات النقل العام، ومستبعدا تطبيق الغرامة على افراد الاسرة الواحدة المتواجدين بالمركبة لكون الاختلاط يتم في البيوت.

وحول قرب نتائج الثانوية العامة، دعا العضايلة الى الالتزام باجراءات الوقاية العامة والتباعد الجسدي وعدم الزيارة بقصد تقديم التهنئة والاكتفاء بها هاتفيا.

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