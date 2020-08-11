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الجمارك الأردنية تضبط 50 طن من المواد الغذائية الفاسدة
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان فرق مكافحة التهريب واثناء مداهمتهم لأحدى المستودعات تمكنت من ضبط مواد غذائية وبعد عرضها على مؤسسة الغذاء والدواء تبين بانها منتهية الصلاحية وفاسدة وبلغت كميتها (50) طن ، وعلى الفور تم التحفظ على هذه المواد وتحويل اصحاب العلاقة للمدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني.
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