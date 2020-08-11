الرئيسية | محليات الجمارك الأردنية تضبط 50 طن من المواد الغذائية الفاسدة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان فرق مكافحة التهريب واثناء مداهمتهم لأحدى المستودعات تمكنت من ضبط مواد غذائية وبعد عرضها على مؤسسة الغذاء والدواء تبين بانها منتهية الصلاحية وفاسدة وبلغت كميتها (50) طن ، وعلى الفور تم التحفظ على هذه المواد وتحويل اصحاب العلاقة للمدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضاف الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان هذه الضبطية تأتي في إطار الحملات الممنهجة التي تنتهجها الدائرة وفقاً لخطتها الاستراتيجية لمكافحة التهريب ،حيث تتبنى خطة شمولية لمكافحة التهريب من جهة وتساهم بحماية المجتمع الأردني من المواد الفاسدة والضارة التي تهدد سلامته بالتعاون مع جميع المؤسسات الأخرى .

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