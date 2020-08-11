السفيرة اللبنانية المستقيلة : اعتبر نفسي أردنية

وطنا اليوم-عمان:قالت السفيرة اللبنانية المستقلية لدى الأردن ترايسي شمعون : وجدت جواز سفر والدي الأردني الذي قدمه له الملك حسين ، ولذلك فانا اعتبر نفسي اردنية لجانبي لبنانية.
وأضافت شمعون في تصريحات لتلفزيون المملكة احب الشعب الأردني كثيرا ، وانا حزينة لأني ساترك الأردن ، وزملائي في السفارة ، واتأمل ان اجد طريقة للتعاون اكبر بين الأردن ولبنان.
وبينت : ناديت باستقالة رئيس الجمهورية ، وانا تم تعيني من "حصة" رئيس الجمهورية ، فاحتراما له واحتراما لنفسي لا يمكنني ان استمر في منصبي ، ولن اتراجع عن قراري.
وبينت شمعون : اتمنا ان استمر في مساعدة لبنان عن طريق الأردن ، واستمرار ما يقدمه الأردن من مساعدات للبنان.
يذكر ان ترايسي شمعون هي ابنة الراحل داني شمعون الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار ، وحفيدة الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون.