الرئيسية | محليات العقبة.. أعمدة إنارة شوارع بلا أغطية وأسلاكها عارية

وطنا اليوم-عمان:فيما يؤكد سكان في مدينة العقبة ان أغلب اعمدة الإنارة في الشوارع تعاني من خروج اسلاك عارية منها وعدم وجود اغطية لها، تؤكد سلطة العقبة وعلى لسان مصدر فيها ان جميعها لها أغطية، بيد انها تتعرض للعبث بشكل مستمر من قبل عابثين، رغم عمليات الصيانة المستمرة.

وقبل وقوع الكارثة، أكد مواطنون أن ترك هذه الاسلاك عارية والاعمدة دون أغطية، يشكل خطرا على سكان وزوار العقبة، وخاصة الأطفال منهم.

ويقولون انه رغم مناشداتهم التي تطالب بصيانة هذه الاعمدة، وعدم تركها بلا أغطية واسلاكها معراة، إلا أن الجهات المعنية لا تكترث.

ويقول المواطن جمال كريشان، ان جميع أعمدة الانارة في منطقة “الحادي عشر” مكشوفة الأسلاك، وتسببت فى تعرض أكثر من طفل لصعق كهربائي، مطالبا المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ الأهالي والأطفال.

وأكد انه في موسم الشتاء وخاصة عند هطل الامطار يحدث تماس كهربائي، مما يؤدي الى فصل التيار الكهربائي عن انارة اعمدة الشوارع في منطقة موحشة وتتجمع فيها مئات الكلاب الضالة.

وقال إن بعض شوارع العقبة تعاني بشكل واضح تعري أسلاك اعمدة الكهرباء ووجود اسلاك معراة تخرج من الارض خاصة بالممرات والمتنزهات، والتي تشكل خطرا على السكان، الأمر الذي يتطلب من سلطة العقبة العمل على إصلاح المكشوف منها.

وبين المواطن محمد أبو زيد، ان الأمر بات يتطلب العمل بشكل جدي، حيث ضرورة الجولات الميدانيّة التي شأنها الكشف عن مواضع الخلل ومعالجتها قبل وقوع الكارثة، والتي حتما ستتسبب في مقتل ربما طفل كان يلهو في الشارع، مؤكدا ان “اغلب” اعمدة الانارة في الشوارع العامة والمناطق السكنية غير مغطاة، والسبب يعود لعدم وجود فرق للرقابة أو العبث من المواطنين وهي مسؤولية مشتركة بينهما.

ويوجد في العقبة أكثر من 20 ألف عمود انارة موزعة بين الاحياء السكنية والاماكن العامة والشوارع الرئيسية، اغلبها اسلاكها مكشوفة وبمتناول الأطفال.

وأشارت المواطنة تغريد النعيمات، ان السكان يتوقعون في أي لحظة تعرض طفل أو شاب أو مسن للصعق نتيجة هذه الاسلاك المعراة بسبب الإهمال.

وأضافت ان حال اعمدة الكهرباء في المناطق السكنية سيئة، رغم وجود كوادر فنية مختصة في الجهات ذات العلاقة يمكنها اجراء صيانة لهذه الاعمدة، مطالبة الاسراع بحل تلك المشكلة التي تؤرق المواطنين، رغم الشكاوى المتكررة.

وكان عدد من المواطنين وخاصة الأطفال نجوا من الصعق باعجوبة بعد مرورهم بجانب أعمدة انارة مكشوفة على الشاطئ الأوسط وعبث الأطفال بها.

وقال التاجر محمد أبو منذر، ان بجوار منشأته التجارية عددا من اعمدة الانارة تتدلى منها الأسلاك المعراة وغير المحمية، التي تجلب انتباه الأطفال الصغار للعبث بها، مؤكدا أن هذه الأعمدة الكهربائية تم تمديد اسلاكها الكهربائية عن طريق التمديد الأرضي، وهذا ما يزيد خطورتها على كل من يسلك الطريق.

ولفت الى أنه يوجد في أسفل العمود غطاء لفحص الأسلاك الكهربائية، وهذا الغطاء مفقود عن جميع الأعمدة وأسلاكها متروكة لأي عابث.

وحذر مواطنون من ضرر هذه الاسلاك على حياة الزوار، وخاصة الاطفال الذين يلعبون بالقرب من هذه الاعمدة، محملين مسؤولية أي حادثة لا قدر الله الى تراخي الجهات المعنية بايجاد حل.

من جهته قال مصدر في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ان اعمدة الانارة جميعها مغلقة، بيد ان ما يتم هو عبث من قبل بعض المواطنين بها، وتركها مفتوحة.

وأشار إلى ان كوادر السلطة تقوم باستمرار ومن خلال فريق خاص بعمل جولات تفتيشية على تلك الاعمدة، موضحا انها تقوم يومياً باغلاق الاعمدة المكشوفة في المناطق السكنية والأماكن العامة.

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