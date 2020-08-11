الرئيسية | محليات وزير الصحة يحذر الأردنيين من الاستهتار

وطنا اليوم-عمان:دقت تصريحات وزير الصحة د. سعد جابر الاثنين عن محاولات الغش والخداع التي يمارسها البعض للتحايل على نتائج الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا والتي تجريها فرق التقصي الوبائي ناقوس الخطر من محاولا بعض الأشخاص المساس بالوضع الوبائي .

واثارت تصريحات وزير الصحة عن ضبط الأجهزة المعنية أشخاصاً يستخدمون الكحول في أنوفهم لضمان ظهور نتائج سلبية لفحوصاتهم ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد جابر على أن الخداع ومحاولات الهرب غير مقبولة وتؤدي إلى تدهور الحالة الوبائية في الأردن ، داعيا الجميع للتحلي بالمسؤولية للمحافظة على الوضع الوبائي وعدم التشكيك بإصابات كورونا الأخيرة التي سجلت محليا .

وكشف جابر ان هناك إحدى المصابات في مرحلة الخطر نتيجة الخداع الذي مارسه احد الأشخاص في التلاعب بنتجة فحص كورونا.

وقال جابر ان فرق التقصي الوبائي لم تنم منذ أربعة أيام لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره مؤكدا ان الأردنيين على مفترق طرق إما كبح انتشار الجائحة في إلتزام الجميع وأما ان الامور تسير نحو الأسواء ، مشيرا إلى اكثر من 12 منزل وعمارة حتى الآن تم عزلها في الأردن.

وسجل في الأردن خلال الاربعة الأيام الماضية 25 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.

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