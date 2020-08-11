الرئيسية | محليات الجغبير: الحديث عن حظر شامل يضر بالمصالح الاقتصادية

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن الحديث عن عودة الحظر الشامل يلحق الضرر بالقطاعات الاقتصادية وطالب الجغبير في تصريح القطاعات الاقتصادية بالالتزام الأكبر بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وأشار إلى أن المصانع ملتزمة بشكل كبير بإجراءات السلامة والوقاية الأمر الذي دلل من خلال عدم وجود أية إصابات بفيروس كورونا. وطالب الحكومة بالعمل على تشديد إجراءات الوقاية بفيروس كورونا بما يتوازن مع النشاط الاقتصادي مبينا أن العودة إلى الحظر سيضر بالقطاعات الاقتصادية. وبين الجغبير ان الحظر الشامل والجزئي السابقين اضرا بكثيرا بالقطاعات الاقتصادية الى حد تعثر واغلاق بعضها لافتا الى ان أي فكرة لاعادة تطبيقة سيفاقم المشكلة. كانت الحكومة طبقت حظرا شاملا مع بدايات ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في الأردن، ثم طبقت الحظر الجزئي ما اثر على كثير من المصالح الاقتصادية الخاصة الى حد اغلاق كثير منها وتسريح موظفيها وتراكم ديونها وانقطاع رواتب موظفيها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر