الرئيسية | محليات عزل 5 منازل في اربد يقطن بها مصابون بكورونا

وطنا اليوم-عمان:اعلن محافظ اربد رضوان العتوم انه تم اليوم تنفيذ اجراءات الحجر المنزلي على خمسة منازل في مناطق مختلفة من محافظة اربد يقطن بها مصابون بفيروس كورنا كان وزير الصحة اعلن عن اصابتهم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

واوضح العتوم ان المصابون الخمسة هم من العاملون في مركز جابر الحدودي ويسكنون في محافظة اربد.

وبين العتوم ان المنازل التي تم عزلها تقع في بلدات ايدون والحصن بلواء بني عبيد وازمال بلواء الكورة وصمد بلواء المزار الشمالي ومنزل في الحي الشرقي من مدينة اربد.

واشار الى ان مدير شرطة اربد العميد عاهد الشرايدة اشرف على تنفيذ عمليات العزل للمنازل التي تنفذها قوات مشتركة من الشرطة والدرك.

من جانبه قال مدير مديرية الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور رياض الشياب ان فرق التقصي الوبائي باشرت في الانتشار في هذه المناطق لجمع العينات من المخالطين للمصابين من الدرجة الاولى بعد ان تم تعزيز فرق التقصي الى 12 فريق عاملة في الميدان.

وبين الشياب ان الاصابة السادسة التي سجلت في اربد اليوم تعود لطفل يبلغ 16 عام مخالط لسيدة ستينية اعلنت اصابتها بفيروس كورنا قبل اربعة ايام.

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