 وطنا نيوز -ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بعد إطلاق نار في البيت الأبيض
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ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بعد إطلاق نار في البيت الأبيض
التاريخ : 11-08-2020 07:11:12 المشاهدات: 2165

وطنا اليوم - قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحافي، إنّ "الشرطة أطلقت النار على أحدهم"، مضيفاً "المشتبه به في طريقه إلى المستشفى".

وردّاً على ما إذا كان المشتبه به مسلّحاً، أجاب الرئيس "بحسب ما فهمت، نعم". 

وأضاف: إن إطلاق النار كان قريبا من حافة السور الخارجي للبيت الأبيض.


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