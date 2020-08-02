هروب مخالط لمصاب كورونا من مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم - أقدم مخالط لأحد مصابي فيروس كورونا على الفرار من مستشفى الزرقاء الحكومي، بعد مراجعته له لإجراء فحص، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر إن شخصا راجع المستشفى الاثنين، مدعيا أنه خالط قبل 4 أيام أحد مصابي كورونا الذين اكتشفت اصابتهم مؤخرا.

وأضاف المصدر أنه جرى تحويل المراجع إلى قسم عزل كورونا، لكنه قام بالفرار دون علم الكادر الطبي.