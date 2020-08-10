الرئيسية | محليات الأردن يبدأ العد لـ”المربع الأصفر” اعتباراً من اليوم

وطنا اليوم-عمان:بدأ الأردن اليوم، مع تسجيل 14 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، العد التنازلي باتجاه العودة إلى “المربع الأصفر” حسب المصفوفة الحكومية للتعامل مع الوباء.

وبحسب المصفوفة يتطلب الانتقال من مربع إلى مربع تسجيل 10 إصابات فأكثر بكورونا بشكل يومي وعلى مدار 7 أيام متتالية، إذ إن الأردن الآن في “المربع الأزرق” وهو مستوى معتدل الخطورة، إلا أنه من الممكن العودة إلى المربع الأصفر (متوسط الخطورة).

وفي حال تسجيل إصابات أقل من 10 في يوم قبل انتهاء المدة يعود العد من نقطة الصفر.

ولكن يمكن الانتقال إلى المربع الأصفر مرة واحدة إذا سجلت أعداد إصابات هائلة بالفيروس كمائة حالة في اليوم، حسبما ما ذكرت الحكومة سابقا.

وفي حال العودة إلى “المربع الأصفر” فإنه ذلك يتطلب زيادة ساعات الحظر وإغلاق عمل بعض القطاعات التجارية والحيوية.

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