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اعتماد معايير تقديم المساعدات للراغبين بالعودة للمملكة
وطنا اليوم-عمان:وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على أسس ومعايير تقديم المساعدات المالية للراغبين بالعودة من غير المقتدرين وممن فقدوا وظائفهم وأنهيت عقود عملهم والتي تم التوافق عليها مع خلية إدارة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
- الراتب الشهري: تقديم ما يثبت بأن راتبه لم يتجاوز الألف دينار خلال عمله الأخير، بإرفاق قسيمة راتب آخر شهر، مع الأخذ بتوصية السفارة في الحالات الاستثنائية، وخصوصاً من لديه عائلة كبيرة.
- اختيارية فقدان الوظيفة: تقديم ما يثبت أن تسريحه لم يكن اختيارياً.
ثانياً: العائلات الكبيرة، وخصوصاً تلك التي ليس لها مدة طويلة في بلد الاغتراب.
ثالثاً: الحالات المرضية والإنسانية المضطرة للعودة ولا تجد مالا كافياً لذلك.
رابعاً: بعض الحالات التي ما زالت عالقة في الخارج ولم يتسن لها بعد العودة ضمن المراحل السابقة، وبناء على توصية السفارات.
خامسا: الفئات الجماعية مثل المعلمين والمدربين وغيرهم ممن يعملون بالفئات الوظيفية غير إلاشرافية أو القيادية.
سادساً: المُفرج عنهم من السجون، والمبعدون.
كما تضمنت المبادئ العامة:- للحالات الخمسة الأولى، يوقع مقدم الطلب على تعهد، يتعهد ويقر به بعدم قدرته المالية على تغطية تلك التكاليف وحاجته للمساعدة المالية، على أن يتعهد ويقر بأنه سيسدد المبلغ المصروف في حال تبين عدم صحة ادعائه، ويقر أيضاً أن الحكومة غير مسؤولة عن عودته للدولة التي جاء منها وألا يطلب ذلك.
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