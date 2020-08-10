الرئيسية | محليات تسجيل إصابة جديدة بكورونا في عجلون وعزل عمارة في صويلح

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر، مساء الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عجلون.

يأتي ذلك بعد تسجيل 14 حالة كورونا محلية في عمان واربد وجرش ومعان.

مدير صحة عجلون الدكتور تيسير عناب، أكد تسجيل إصابة جديدة بكورونا، فيما تعمل فرق التقصي الوبائي على أخذ عينات من مخالطيه.

وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في الاردن بينها 14 حالة محلية.

وبين وزير الصحة، أن الحالات المحليّة توزّعت ما بين 6 حالات من إربد، و1 من معان، و1 من جرش، و4 من العاصمة وحالتان من مركز حدود جابر.

الى ذلك أعلن محافظ العاصمة سعد شهاب عن عزل عمارة في منطقة صويلح بعد تسجيل إصابات كورونا فيها.

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