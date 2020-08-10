الرئيسية | محليات القبض على 73 شخصا حاولوا الهرب من مراكز الحجر الصحي

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 14 اصابة كورونا محلية جديدة في الأردن و2 من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 1268 حالة.

وقال إن الحالات المحلية توزعت كالآتي: 6 من إربد 5 يعملون بمركز حدود جابر وحالة مخالطة، فيما سجلت حالة محلية في معان تعمل كضابط جمارك في مركز حدود جابر، وحالة في جرش يعمل في جابر، و4 حالات في عمان مخالطين لمصاب في إربد وهم أحفاد لإحدى المصابات، وحالتان في مركز حدود جابر.

كما لم تسجل أي حالة شفاء.

وأعلن القاء القبض عن 73 شخصا حاول الهرب من الحجر الصحي، كما تم القبض على عدد من الأشخاص يضعون الكحول في انوفهم لتظهر نتيجتهم سلبية.

وبين أن هناك شقيقة حالة مصابة بكورونا حالتها أكثر من المتوسطة وقريبة من الخطيرة.

ولفت إلى أن هذه الأفعال غير مقبولة والتدهور بالحالة الوبائية سينعكس على الجميع، ومن يحاول الخداع يحاول خداع من، وقد تم الحجر على أكثر من 12 منزلا وعمارة والحجر يزداد تدريجيا، والعمل يتم على السيطرة على هذه البؤر نتيجة استهتار بعض الأشخاص أصيب عدد من الزملاء في الجمارك، ولهذا طلبنا تفعيل أمر الدفاع رقم 11، ونحن كحكومة وشعب على مفترق طرق اما الالتزام أو الظروف سوف تسوء.

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