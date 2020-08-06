حجر بناية في معان وشقيق المصاب يروي التفاصيل

وطنا اليوم-عمان:قال شقيق المصاب في منشور له على فيسبوك انه أصيب وهو على رأس عمله ك ضابط جـمارك في مركز حدود جابر مع سوريا.
وبين انه تم نقل شقيقه للعزل في منطقة البحر الميت.
وأضاف : قامت وزارة الصحة بأخذ عينات زوجته وأهل زوجته وقد ظهرت نتائجهم جـميعا بأنها سلبية.
وأضاف : اخذت اليوم عينات لأخوة المصاب وستعلن نتيجة الفحص بعد 24 سـاعة.
الى ذلك أكد محافظ معان محمد الفايز، أن المحافظة خالية من وباء كورونا، والشخص الذي اصيب بالفيروس جاء من معبر حدودي وهو موظف يعمل هناك.
وقال الفايز مساء الاثنين، انه تم التوسع في اخذ العينات من مخالطيه والمقربين منه، حيث ستصدر نتائجها غدا الثلاثاء.
وشدد على أن الامور مطمئنة في المحافظة، داعيا المواطنين الى الالتزام باجراءات الصحة والسلامة العامة .
وبين أنه تم الحجر على البناية التي يسكن بها المصاب وذويه، مؤكدا ان الاصابة خارجية على المحافظة وليست من داخلها.