الرئيسية | محليات هيئة الإعلام: ما بثته إحدى المحطات الفضائية مسيء لذوي الإعاقة

وطنا اليوم-عمان:وصفت لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع في بيان اليوم الاثنين، مادة إعلامية بثتها إحدى المحطات الفضائية المحلية بـــــ"المسيئة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويثبت الصورة النمطية عن هذه الفئة".

وقالت اللجنة المشكلة بموجب المادة (4/ي) من قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ: إنها تابعت ردود الفعل السلبية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المادة الإعلامية التي بُثتها محطة فضائية أردنية وتحمل إساءة إلى الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن المادة المبثوثة تثبت الصورة النمطية لذوي الإعاقة ما يخالف المادة (40/ج) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، والتي تدعو الإعلام إلى دور ايجابي يقضي على الصورة النمطية السائدة عن هذه الفئة من المجتمع.

وأضافت اللجنة، بالرغم من أن التوضيح الذي قدمته المحطة يشكل بادرة حسن نية، لكننا نؤكد بأن حق النقد المباح لا يعني استباحة الكرامة الإنسانية واستغلال ذوي الاعاقة في توجيه النقد السياسي.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر