الرئيسية | محليات تسجيل اصابة كورونا جديدة في معان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة عصر الاثنين، إصابة مواطن بفيروس كورونا في معان جنوبي الاردن.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة معان، الدكتور أمجد أبو درويش، انه تم اكتشاف الاصابة بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، وظهرت نتيجتها ايجابية.

أبو درويش قال في تصريحات صحفية، إن الإصابة حدثت في موقع عمل المصاب بمعبر جابر الحدودي، وحجر على المصاب ونقل إلى البحر الميت.

وقال: في سياق الإجراءات الاحترازية، أخذت 21 مسحة من مخالطي المصاب في معان والشوبك للتأكد من خلوها من الإصابة، مبينا أن نتائج المخالطين للمصاب والمقيمين في معان جاءت سلبية، فيما ستظهر نتائج المخالطين للمصاب والمقيمين في الشوبك غدا الثلاثاء.

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