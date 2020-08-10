الرئيسية | محليات الملك: مشاركة المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية لتطوير العقبة

وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت في العقبة، وأهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في مختلف القطاعات.

ووجه جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطط تنمية وتطوير العقبة، اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الحكومة إلى وضع خطط لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والنهوض بواقع المنطقة في قطاعات السياحة والنقل والطاقة. ولفت جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إلى أهمية مشاركة المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية لتطوير المنطقة بأسرع وقت.

واستمع جلالة الملك من اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية إلى إيجازات حول الحلول التي وُضعت لمعالجة معيقات تواجه تقدم سير العمل المتصل بتطوير المنطقة، وتنفيذ المشاريع الحيوية فيها.

وشكلت اللجنة الوزارية، بعد الزيارة الملكية للعقبة في كانون الثاني الماضي. وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

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