الرئيسية | محليات تحقيق بتأجير باصات نقل الموتى في الأردن

وطنا اليوم-عمان:شكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة تحقيق للنظر بشكوى قدمت للوزارة حول قيام عدة جمعيات خيرية بتأجير الباصات المخصصة لنقل الموتى، بمبالغ متفاوتة بين 50 إلى 120 دينارًا.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس إن الوزارة اللجنة شكلت من كوادر وحدة الرقابة الداخلية؛ لجنة تحقيق بالشكاوى المقدمة، ونفذت اللجنة زيارات ميدانية على عدد من الجمعيات الخيرية التي تملك باصات نقل موتى للتحقق من المخالفات كما ورد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات المناسبة بحق الجمعيات المخالفة.

وعلى اثر ذلك، عممت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، الاثنين، على الجمعيات الخيرية، بعدم استخدام باصات نقل الموتى؛ لغير الغايات التي وجدت من أجلها، بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل لضبط حركة المركبة، وعدم طلب مقابل على خدمة نقل الموتى وتحت أي مسمى.

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