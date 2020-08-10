الرئيسية | محليات مصدر حكومي يوضح حول موعد صرف دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مسؤول في صندوق المعونة الوطنيّـــة ، أن موعد صرف الدعم الخبز ، لم يتحدد بعد، وما إذا سيتم صرفه على راتب الشهر الحالي (آب) و الشهر القادم (أيلول).

ولفت المصدر ، أن صندوق المعونة ما زال يبحث في موعد الصرف ، علما أنه لا تغيير على آلية ومعايير صرف بدل دعم الخبز لهذا العام، وسيبقى مستمرا حتى شهر تشرين ثاني من العام الحالي.

يُشار ، أن مظلة صرف دعم الخبز ، ينطوي تحتها ، موظفو الحكومة والعسكريون والمتقاعدون، ومتقاعدو الضمان الاجتماعي.

أما في القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط الدعم، ثم تحديد آلية صرف الدعم للمواطنيـن سواء عبر البنـوك او المحفظة الالكترونية.

وسيُطلب من متلقي الدعم إدخال رقم (اي بان) الحساب أو المحفظة الالكترونية، لتحويل قيمة الدعم إليه مباشــرة.

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