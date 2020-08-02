افتتاح المستشفى الميداني العسكري الأردني في بيروت

وطنا اليوم-عمان:افتتح اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني في العاصمة اللبنانية في بيروت، بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
وقال مدير المستشفى العقيد الركن، فراس الصقار،إن المستشفى يتضمن 84 سريرا، 15 ICU، وغرفتي عمليات مجهزتين بالطواقم اللازمة كافة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى.
وأضاف العقيد الصقار، خلال كلمته في افتتاح المستشفى، أنّ المستشفى الميداني من الدرجة الثالثة، والكادر الطبي مصنف بدرجة مستشار، واختصاصي أول.
وتابع: "الكادر الطبي الموجود قادر على التعامل مع كافة الحالات الطبية والطارئة التي تحتاج إلى تدخل جراحي متقدم".
وأشار إلى أن المستشفى يتكون من "طوارئ، عيادات، الخارجية، مختبر، أشعة، وصيدلية، قسم عناية حثيثة إنعاش، قسم تعقيم، وأقسام للرجال والنساء".
وبين الصقار، أنّه يتوافر في المستشفى 40 طبيا، و18 اختصاصيا في جميع المجالات.
وحضر افتتاح المستشفى ممثل قائد الجيش اللبناني اللواء إلياس شامية.
يذكر أن الأردن أرسل أيضا إلى لبنان عام 2006، مستشفيات ميدانية لمعالجة ضحايا حرب تموز/يوليو.