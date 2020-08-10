الرئيسية | محليات حماد: عودة المغتربين بمركباتهم الخاصة موقوفة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية، سلامة حماد، الاثنين، إنّ عودة المغتربين من الخارج بمركباتهم الخاصة ما زالت موقوفة ولم تدرس من قبل اللجان المتخصصة.

وأضاف حماد، خلال ترأسه اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، أنّ خلية الازمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات تتولى متابعة عودة المغتربين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى هذه الاجتماعات مستمرة للاطلاع على الإجراءات والقرارات المشتركة خصوصا إن هذه الازمة لم تنته بعد، وعلينا ان نستعد لأي احداث قد تحصل.

وناقش الاجتماع موضوعات متعلقة بالإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وإجراءات عودة المغتربين الأردنيين من الخارج، وتشديد إجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة والالتزام بها، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.

وزير الداخلية، أكّد حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما من الناحيتين الصحية والاقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.

وقال حماد: "وقوف جلالة الملك على ادق التفاصيل واشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتداعيات وتبعات الازمة ساهم الى حد كبير في إدارتها بشكل مميز، وان ما تم هو مفخرة لنا وللعالم في ادارتنا لازمة كورونا التي قادها جلالة الملك".

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أنّ الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وأن فرق التقصي الوبائي تتولى متابعة وفحص المخالطين للمصابين بالفيروس.

وأضاف جابر، أنّ أية اجراءات اخرى سيتم اتخاذها مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي، بما في ذلك تمديد ساعات الحظر في المناطق التي قد تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات.

وأشار وزير النقل خالد سيف إلى أن، الاجراءات المعمول بها على الحدود والمطارات تسير وفقا للخطة الموضوعة، وبما يضمن تحقيق التوازن بين شروط ومتطلبات السلامة العامة وبنفس الوقت تنشيط حركة النقل والتنقل داخل المملكة وعلى المعابر الحدودية.

أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أنّ المديرية بكافة كوادرها تتولى اسناد ودعم الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار الوباء.

وقال ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، إنّ اجراءات عودة المغتربين من الخارج مستمرة وتخضع للمعايير الوقائية المعمول بها ومتطلبات السلامة العامة مقدرا عدد المغتربين الذين عادوا إلى الأردن بـ 28 ألف مغترب من مختلف مناطق العالم.

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