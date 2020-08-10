الرئيسية | محليات الأردنيون يتراجعون عن بناء المنازل جديدة في محافظات الشمال والجنوب

وطنا اليوم-عمان:أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في الأردن تراجع مساحة الأبنية المرخصة 36.9 %خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 2016 ألف م2 ، مقارنة مع 3196 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 36.9%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,457 رخصة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 10,055 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 35.8%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 1736 ألف م2، مقارنة مع نحو 2430 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 28.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 280 ألف م2، مقارنة مع نحو 766 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاضٍ نسبته 63.4%، وفق التقرير.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2020، ما نسبته 86.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26%، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2020، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.3%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1163 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل نحو 1624 ألف، م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 28.4%.

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