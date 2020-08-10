الرئيسية | محليات 2900 عينة كورونا في اربد خلال 72 ساعة وترقب لنتائج مخالطي المصاب

أكد مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب، اليوم الاثنين، إن لجنة التقصي الوبائي جمعت عينات لمخالطي آخر إصابة بكورونا في إربد.

وقال الشياب إنه تم الحجر على السكن الذي يقطن به المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

وأضاف أن نتائج عينات مخالطي المصاب ستظهر خلال ساعات، مبينا أن هذه الإصابة الرابعة في محافظة إربد خلال الأسبوع الأخير.

يذكر ان المصاب الجديد هو زوج خالة المحامي المصاب بفيروس كورونا ويبلغ من العمر 68 عاما.

الى ذلك كشف رئيس قسم الرصد الوبائي ومسؤول فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد ، الدكتور علي الزيتاوي عن اجراء نحو 2900 فحص كورونا منذ يوم الجمعة وحتى مساء أمس الأحد.

وقال الزيتاوي ان نتائج 1700 عينة ظهرت سلبيتها، مشيرا الى انتظار نتائج 1200 عينة ستظهر اليوم.

واشار الزيتاوي الى ان العينات أخذت من المصابين الـ 8 والتي تبين اصابتهم بالكورونا منذ يوم الجمعة، بالاضافة الى اخذ العينات العشوائية بالمحافظة.

وأكد الزيتاوي ان الوضع الوبائي في المدينة جيد ولا يوجد خطورة في المدينة ، مطالبا بالالتزام بكافة اجراءات الوقاية.

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