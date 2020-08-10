الرئيسية | محليات تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن التهرب الضريبي

وطنا اليوم-عمان:أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيقاً الكترونياً على الهاتف النقال تحت اسم (مكافحة التهرب الضريبي) للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي حيث يتيح هذا التطبيق للمواطنين المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خلال التبليغ عن أي حالات تهرب ضريبي وأي حالات مخالفة لقانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات يتم ارتكابها من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والمهنيين كما يتيح التطبيق للأشخاص تحميل أية وثائق وفواتير وصور تدعم المعلومة التي يتم التبليغ عنها.

كما وبالإمكان التبليغ عن حالات الامتناع عن إصدار الفاتورة الضريبية أو إصدار فاتورة مخالفة لشروط الفاتورة التي يجب أن تتضمن الرقم المتسلسل للفاتورة واسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي اذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات أو رقمه الوطني إذا كان غير مسجل وتاريخ اصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة .

وكذلك التبليغ عن اي حالة من حالات التحايل الضريبي او التجنب الضريبي الظاهرة للعيان او وجود نشاط تجاري كبير مع عدم التسجيل في ضريبة المبيعات وكذلك حالات عدم ابراز شهادة التسجيل في ضريبة المبيعات أو عدم وضعها في مكان بارز داخل المنشأة كما هو متبع في مثل هذه الحالة او اخفاء احد انشطة الاعمال او الانشطة الاقتصادية.

ويعتبر التطبيق الذي جاء اطلاقه تلبية للطلبات التي تلقتها الدائرة من العديد من المواطنين لإتاحة المجال لهم في المشاركة في تقديم اي بيانات ومعلومات من شانها المساهمة في حصول الخزينة على الحقوق الضريبية المترتبة على المكلفين وللتسهيل عليهم في ايصال المعلومات والمحافظة على سرية اسماء مرسليها.

ويمكن للمواطنين كافة تحميل التطبيق (مكافحة التهرب الضريبي) مجانا من المتجر لأجهزة الاندرويد وسيتم قريبا جدا توفيره لأجهزة IOS .

وبعد تنزيل التطبيق من المتجر بإمكان المواطن اختيار عنوان تبليغات وشكاوي وعند دخوله للأيقونة بإمكانه اختيار البريد الالكتروني لتدوين المعلومات أو الملاحظة أو الشكوى وارسالها بعد تدوين الاسم ورقم الهاتف لغايات التأكد من المعلومة والاستفسارر عن ما ورد فيها علماً بأن الدائرة تلتزم بالمحافظة على سرية المعلومة واسم مرسلها حسب ما نصت عليه التشريعات النافذة .

وكذلك بإمكان المواطن التقاط أي صورة وارسالها مباشرة أو تحميل الصور والوثائق والفواتير المتعلقة بالمعلومة وارسالها مباشرة عبر هذا التطبيق.

ويذكر أن الدائرة ستقوم بالتأكد من جميع الحالات التي يتم التبليغ عنها والتأكد من أنها حقيقية وواقعية واستبعاد أي حالات كيدية.

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