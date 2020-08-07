الرئيسية | محليات الحكومة : ارتفـــاع أسعــــار النفــط عالميّا

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الطاقة إن أسعار النفط وبعض المشتقات النفطية ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تموز.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 3ر381 دولار للطن مقابل 3ر380 دولار لشهر تموز الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر0% في حين انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 9ر397 دولار للطن الى 3ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر0%. أما سعر الديزل فانخفض من 9ر370 دولار للطن الى 1ر365 دولار وبنسبة 6ر1% كما ارتفع سعر الكاز من 6ر343 دولار للطن الى 2ر344 دولار وبنسبة 2ر0%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الى 8ر251 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر تموز والبالغ 7ر247 وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الى 350 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 345 دولار .

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي الى 7ر44 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره لشهر تموز والذي بلغ 4ر43دولارا.

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