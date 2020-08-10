الرئيسية | محليات إزالة جسر ماركا لاستكمال الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:قالت مدير تنفيذ الطرق في وزارة الأشغال المهندسة "إيمان عبيدات" انه سيتم إزالة جسر ماركا بالكامل ، ضمن مخططات مشروع الباص السريع.

وبينت عبيدات ان هذه الازالة تأتي ضمن حزمة أوتوستراد الزرقاء للباص السريع ، على ان يتم إعادة إنشاء الجسر من جديد ، وسيستغرق ذلك عاماً كاملاً، بحسب ما صرحت به لإذاعة حسنى.

وقالت عبيدات : مسار الباص السريع (حزمة أوتوستراد الزرقاء) تصل بين منطقة المحطة في عمّان إلى المجمع الجديد في الزرقاء و تشمل 4 حزم بأربعة عطاءات بطول 20 كيلو متر تنفذه وزارة الأشغال العامة عن طريق مقاولين واستشاريين لصالح وزارة النقل.

وسيحوي مسار الباص السريع 5 محطات، هي محطة رئيسية في منطقة المحطة في عمّان وثلاث محطات فرعية على طول طريق الأوتوستراد في كل من ماركا وجسر البيبسي والرصيفة ومحطة رئيسية أخرى في الزرقاء.

وبحسب عبيدات فان مشروع الباص السريع سوف يحافظ على عدد مسارب طريق أوتوستراد الزرقاء بثلاثة مسارب في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسربين للباص السريع في اتجاهين مختلفين بعرض 9 متر.

وأشارت الى ان وزارة الأشغال تعمل على دراسة "عبّارة" في منطقة وادي الحجر بالزرقاء رغم أنها خارج مخططات مشروع الباص السريع وعلاج مشكلة تصريف مياه الأمطار فيها، حيث تشير الدراسة الأولية على اعتداء عمارات سكنية على التنظيم مما يسبب ضيق مساحة تجمع المياه وارتفاع منسوبها.

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