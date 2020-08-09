الرئيسية | محليات براءة 12 محاسبا في مستشفى حكومي من تهمة الاختلاس والتزوير

وطنا اليوم-عمان:صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة استئناف اربد يتضمن إعلان براءة 12 محاسبا يعملون في مستشفى حكومي في اربد من تهم الاختلاس بالتزوير والاختلاس واتلاف اوراق رسمية لعدم كفاية الادلة، ولشك المحكمة في صحة الوقائع المنسوبة اليهم.

وكانت النيابة العامة احالت 12 محاسبا يعملون في مستشفى حكومي لمحاكمتهم بجرائم الاختلاس والتزوير واتلاف اوراق رسمية بعد ان توصلت الى قيامهم بالتلاعب ببينات المرضى واختلاس آلاف الدنانير.

وبمحاكمتهم أمام محكمة جنايات اربد والتي توصلت إلى إعلان براءتهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم وأيدت محكمة استئناف اربد قرارها لعدم اطمئنانها لبينات النيابة ولعدم وجود دليل قاطع على ارتكابهم للجرائم المسندة اليهم مما أثار الشك في ذهنها حول صحة الوقائع المنسوبة لهم خاصة وأن المبالغ الناقصة لدى كل محاسب منهم تم تسديدها بموجب ايصالات صادرة عن المستشفى ولعدم وجود اعتراف من المتهمين.

وقالت محكمة التمييز في قرارها إنه لكون الشك يفسر لمصلحة المتهمين فإن إعلان براءتهم تتفق وأحكام القانون وعليه أيدت قرار محكمة الاستئناف.

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