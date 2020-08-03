 وطنا نيوز -وزير التربية يعلق على بعبع التوجيهي و داوم المدارس
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وزير التربية يعلق على بعبع التوجيهي و داوم المدارس
التاريخ : 10-08-2020 09:42:31 المشاهدات: 1480

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي : سيكون هناك مؤتمر صحفي كالمعتاد لإعلان نتائج التوجيهي ، ولكن دون حضور الطلبة الأوائل وأولياء امورهم.
وأضاف النعيمي في تصريح لبرنامج "البث المباشر" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي عبر اثير الإذاعة الأردنية : ما اعتدنا في الأعوام السابقة على حضور الطلبة الأوائل وأولياء امورهم للإعلان عن النتائج ، وهذا الامر كان في العام الماضي فقط .
وتابع النعيمي : اتمنى في يوم ان (نخلص من بعبع التوجيهي) وان يصبح امتحانا عاديا ، ولا داعي لمؤتمر صحفي تقليدي ، وان يتم الاكتفاء ببيان حول النتائج.
وعن موعد النتائج قال النعيمي: لم نحدد يوما محددا لإعلان النتائج ، وقلنا ان العملية مستمرة ، ويوم الثلاثاء سيكون لدي تقدير للموقف النهائي من وقت اعلان النتائج
واردف : اجزم بان 99% من إجراءات تصحيح الامتحانات قد اكتملت ، وبالتالي سنلعن الثلاثاء عن موعد اعلان النتائج ، وقد لا تكون الأربعاء او الخميس ، وقد تكون الجمعة او السبت ، واذا كان لا بد من يوم إضافي للإعلان عن النتائج فلا ضير في ذلك.
وقال النعيمي : ان ما تم تداوله حول دوام المدارس ، هو مجرد خطة تم وضعها ضمن خطط وسيناريوهات اخرى تحسبا لأي طارئ قد يرافق بدء العملية الدراسية ، اعتمادا على تجارب الدول المتقدمة ، مشيرا الى السيناريو الأساسي هو الدوام الطبيعي الذي تم اعتماده في نهاية الامر.
وأضاف النعيمي في تصريح لبرنامج "البث المباشر" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي عبر اثير الإذاعة الأردنية : في ضوء استقرار الوضع الوبائي اعلنا بشكل واضح ان بدء الدوام في 1/9 بشكله الطبيعي ، ولا صحة ما تم تداوله حول الدوام بالتناوب.
وبين ان العودة للمدارس سترافقها الالتزام بشروط السلامة العامة ، مثل صيانة المدارس وتنظيفها وصيانة دورات المياه ، وتدريب الطلبة والطلاب على البروتوكول الصحي، وغيرها من الإجراءات الأخرى، وصولا الى مرحلة الاستدامة.
وتابع النعيمي : الوضع الوبائي متغير ، والركون الى وجود عدد حالات قليلة وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية ، فمن الممكن ان يتغير الوضع.


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