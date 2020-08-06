 وطنا نيوز -انخفاض ملموس على درجات الحرارة واجواء رطبه تسود المملكة
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انخفاض ملموس على درجات الحرارة واجواء رطبه تسود المملكة
التاريخ : 10-08-2020 08:36:24 المشاهدات: 1523

وطنا اليوم - تستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية ذات درجات حرارة الأقل من المُعدلات و الرطبة و المُندفعة من البحر الأبيض المُتوسط، تستمر درجات الحرارة خلال نهار اليوم أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، بحسب “طقس العرب”.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً ورطباً في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم المُنخفضة، كما و يُحتمل هُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح في مناطق شمال المملكة


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