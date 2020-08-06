انخفاض ملموس على درجات الحرارة واجواء رطبه تسود المملكة

وطنا اليوم - تستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية ذات درجات حرارة الأقل من المُعدلات و الرطبة و المُندفعة من البحر الأبيض المُتوسط، تستمر درجات الحرارة خلال نهار اليوم أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، بحسب “طقس العرب”.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً ورطباً في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم المُنخفضة، كما و يُحتمل هُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح في مناطق شمال المملكة