اعداد الذي تجاوزوا معدل 90 في التوجيهي عالية ولن يتم دعوة الأوائل لحضور مؤتمر إعلان النتائج

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان عدد الذي حصلوا على معدلات تجاوزت 90 في نتائج الثانوية العامة مرتفع وقد تجاوزت اعدادهم توقعات وزارة التربية والتعليم لهذا العام، الأمر الذي يفرض ضغوطا وتعقيدات في لجنة القبول الموحد للجامعات لاسباب كثيرة أبرزها ارتفاع معدلات القبول في كافة التخصصات الجامعية خاصة في ظل ماتم نشره قبل أيام من قبل ديون الخدمة المدنية حول التخصصات المشبعة والراكدة مما سيجعل اتجاهات الطلبة تتركز للتسجيل واختيار تخصصات بعيدة عن التخصصات المشبعة وهو ماسيفرض عبئ كبير على لجنة القبول الموحد وضغط على اعداد المقبولين في الجامعات، من جهة اخرى كشف الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة عن عدم وجود نية لدى الوزارة دعوة الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام لحضور مؤتمر إعلان النتائج .

ورجح العجارمة أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة خلال يومي الجمعة أو السبت، مشيراً إلى أن الأمر سيحسم يوم الثلاثاء حيث ستعلن التربية عن الموعد بشكل رسمي.