بعد المخابز.. الصرافون يطلبون تصاريح تنقل

وطنا اليوم - طلبت جمعية الصرافين الأردنيين، الأحد، من شركات الصرافة، تزويدها بأسماء الموظفين العاملين لديهم، للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل.

وخاطبت الجمعية، شركات الصرافة، للتأكد من حصول موظفيها على تصاريح عمل من مركز إدارة الأزمات، حسب النموذج المرسل إليهم سابقا.

وكان نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، طلب السبت، من أصحاب المخابز، تزويد النقابة بأسماء أصحاب المخابز والعاملين بها، للتأكد من حصول جميع العاملين على تصاريح تنقل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال الحموي، إن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، للتعامل مع أي طارئ مستقبلي في ظل الحديث عن موجه ثانية لفيروس كورونا قد تجتاح العالم كما ورد عن قناة المملكة